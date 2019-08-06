MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaUruguay ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı
06.08.2019 - 00:16| AA

Uruguay ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı

Uruguay, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarına, artan "nefret suçu ve şiddet olayları" sebebiyle önlem almaları uyarısında bulundu.

Uruguay ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı

 

Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşları, son 6 ayda 250'den fazla kişinin hayatına mal olan, çoğunlukla nefret ve ırkçılık kaynaklı artan şiddet olayları nedeniyle üst düzey önlem almaları için uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'li yetkililerin bu tür saldırıların önüne geçemediği belirtilen açıklamada, özellikle kalabalık olan tematik parklar, alışveriş merkezleri, festivaller, dini ve sanatsal aktivitelerde yer almaktan kaçınılması ve bu yerlere çocukların götürülmemesi tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.

ABD'deki saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi

Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Taşla yaralandığı zannedildi ama gerçek şoke etti

Barışmak için yanlarına gittiler ama... Ortalık savaş alanına döndü

Barışmak için yanlarına gittiler ama... Ortalık savaş alanına döndü

Sıradaki Haber