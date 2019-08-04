Yas tutmak için buluştular

1968’de başkanlık seçimine aday olup suikasta kurban giden Robert Kennedy’nin eşi Ethel Kennedy ile kızı Courtney Kennedy Hill ve damadı Paul Hill, ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Hyannis Port Yat Kulübü’nde görüntülendi. Aile fertlerinin üzüntüsünün yüzlerine yansıdığı dikkati çekti. Bedeninde ölüme neden olacak travma izine rastlanmayan Saoirse Kennedy Hill’in toksikoloji testlerinin ardından kesim ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Başkan John F. Kennedy de 1963’te öldürülmüştü.