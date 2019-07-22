Yaşlı diye salıverildi ama... Cani!

Ancak hapisten çıkan Flick'in 15 Temmuz 2018'de evsiz bir kadın olan Kimberly Dobbie'yi gündüz vakti ikiz çocuklarının önünde öldürdüğü anlaşıldı. Flick ile ilgili mahkeme kararı 9 Ağustos'taki duruşmada açıklanacak. Flick'in en az 25 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. (Sabah)