22.07.2019 - 08:21
Yaşlı diye salıverildi ama... Cani!
ABD'de 1979'da eşini bıçaklayarak öldürüp ilk suçunu işleyen 77 yaşındaki Albert Flick, aldığı 30 yıl cezanın ardından çeşitli suçlar işledikten sonra serbest kaldı.
Ancak hapisten çıkan Flick'in 15 Temmuz 2018'de evsiz bir kadın olan Kimberly Dobbie'yi gündüz vakti ikiz çocuklarının önünde öldürdüğü anlaşıldı. Flick ile ilgili mahkeme kararı 9 Ağustos'taki duruşmada açıklanacak. Flick'in en az 25 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. (Sabah)