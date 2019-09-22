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22.09.2019 - 01:20 | | DHA

Yazıya rağmen yaptılar! Başkent'te tepki çeken görüntü

Ankara'da 2 çocuk, düğünde, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. Kalabalığın içinde ateş açan çocukların arkasında asılı pankarttaki 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, kameraya yansıyan o anlar, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Yazıya rağmen yaptılar! Başkent'te tepki çeken görüntü

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesindeki bir düğün yerinde meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşın altındaki 2 kişi, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. Düğünde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 2 kişinin, düğün yerine asılan 'Mutluluğa kurşun atma' yazılı pankartın önünde tabancaları ardı ardına ateşlediği anlar, görüntüde yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede çok sayıda takipçinin tepkisine neden oldu.

Yazıya rağmen yaptılar Başkentte tepki çeken görüntü

Öte yandan Ankara'nın Kalecik ilçesindeki başka bir düğünde kaydedilen görüntüye ise havaya ardı ardına ateş eden 6 kişi yansıdı. Görüntüde, sandalyelerde oturan kalabalığın önünden geçerken havaya ateş açan 2 kişi ile oturduğu yerden silahını ateşleyen 4 kişi yer alıyor.

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