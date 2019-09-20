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HaberlerDünyaYemen'de etkisiz hale getirilmek istenen bomba patladı: 4 ölü
20.09.2019 - 07:55 | | AA

Yemen'de etkisiz hale getirilmek istenen bomba patladı: 4 ölü

Yemen'in Hadramevt ilinde etkisiz hale getirilmek istenen bombanın patlaması sonucu 1'i Suudi Arabistan ordusundan albay olmak üzere 4 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Yemen'de etkisiz hale getirilmek istenen bomba patladı: 4 ölü

Hadramevt'teki yerel yönetimden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadramevt'in Şibam ilçesine bağlı Vadi bin Ali bölgesinde bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda görev yapan Suudi Kurmay Albay Bender bin Mezid Makbul el-Uteybi ile 3 asker öldü, 6 asker yaralandı.

Açıklamada, patlamada ölen askerlerden 2'sinin Yemenli olduğu belirtildi.

Hadramevt kentinde, Yemen güvenlik güçleri zaman zaman terör örgütü DEAŞ ile El-Kaide tarafından düzenlenen saldırılara maruz kalıyor.

 

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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