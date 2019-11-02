MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaYeniden aktif hale geldi! 2 kişi daha hayatını kaybetti
02.11.2019 - 23:58 | | AA

Yeniden aktif hale geldi! 2 kişi daha hayatını kaybetti

Meksika'nın, ABD'nin California eyaletine yakın sınır eyaleti Baja California'da iki kentte çıkan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniden aktif hale geldi! 2 kişi daha hayatını kaybetti

Federal Güvenlik ve Vatandaşların Korunması Dairesi, ülkenin kuzeybatısındaki Rosarito kentinde 25 hektarlık alanda etkili olan yangının neredeyse tamamının söndürüldüğünü, Ensenada'da ise 10 hektarlık alanda başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Eyalette geçen hafta çıkan orman yangınında da 2 genç kız yaşamını yitirmişti.

Yeniden aktif hale geldi 2 kişi daha hayatını kaybetti

Yetkililer, orman yangınlarının rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yeniden aktif hale gelerek hızlı bir şekilde yayıldığını kaydetti.

ABD'nin California eyaletinde ekim ayının ikinci yarısında başlayan yangınların yerleşim yerlerine doğru genişlemesi üzerine binlerce kişi tahliye edilmişti.

Yeniden aktif hale geldi 2 kişi daha hayatını kaybetti

 

Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

Her Yerde Sen 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Sıradaki Haber