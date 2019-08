Yeniden ‘Evde Tek Başına’

Henüz açılışını yapmamış olan Disney’in yeni online televizyon kanalı Disney+, hayata geçirmek istediği projelerden bazılarını açıkladı. Bu filmler arasında başta “Evde Tek Başına” olmak üzere klasikleşmiş filmler yer alıyor. Ayrıca Disney+’a üye olmak isteyenler için ödemeleri gereken paket ücreti de resmi olarak açıklandı. “Loki”, “WandaVision”, “Falcon and The Winter Soldier”, “What/If” gibi Marvel dizilerini bünyesinde barındıracak olan Disney+, yeni projelerini de duyurdu. Bu projeler arasında bir neslin yıllarca izlemekten vazgeçemediği Macaulay Culkin başrollü “Evde Tek Başına”; Ben Stiller’ın sevilen fantastik filmi “Night At The Museum”; orijinal adı “Diary of a Wimphy Kid” olan çocuk kitabı serisi uyarlaması “Saftirik Greg’in Günlüğü”; Steve Martin başrollü aile komedisi “Cheaper By The Dozen” bulunuyor.

400 filmle açılış

Disney+ online streaming platformu 12 Kasım’da açıldığı zaman izleyicilerinin karşısına 7500’ün üzerinde dizi bölümü ve 400’ün üzerinde filmle birlikte çıkacak. Bu nedenle Disney, Netflix’teki tüm filmlerini sırayla geri almaya başladı. Tüm Marvel filmleri, Pixar filmleri de dahil olmak üzere Netflix, farklı tarihlerde Disney film ve dizilerini yayından kaldırıyor. Disney+’a kasım ayından itibaren üye olmak isteyen kullanıcılar için de açıklama yapıldı. Disney+ - Hulu- ESPN+ platformlarına toplu üyelik alınabilecek ve bunun için ayda 12.99 dolar ödeme talep edilecek.