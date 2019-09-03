Yetişkin filmi yıldızı lüks villanın havuzunda ölü bulundu

Olay, İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde medyana geldi. Adı açıklanmayan bir genç, Sevilla'daki lüks bir villada, yetişkin filmlerinde rol almak için seçmelere katıldı. Pazar günü gerçekleşen olayda 20 yaşındaki genç adam, çekimler sona erdikten sonra filmin yönetmenlerinden villadaki havuzda yüzmek için izin istedi. Arkadaşlarını beklerken tek başına havuza giren genç adamın cansız bedeni, film ekibi tarafından bulundu. İsmi açıklanmayan gencin havuzun dibinde hareketsiz yattığını görenler, hemen polisi aradı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Havuzdan çıkarıldığında nefes almadığı belirtilen genç, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Genç adamın cinsel içerikli filmin çekimlerinden önce herhangi bir ilaç, uyuşturucu madde ya da alkol alıp almadığı, otopsi sonucundan sonra belli olacak.

Komşular olayın gerçekleştiği lüks villada sabahın ilk ışıklarına kadar partiler düzenlendiğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.