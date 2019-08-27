MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaYoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı
27.08.2019 - 16:43| DHA

Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

Meksika'da 6. kattaki evinin balkon korkuluklarında bir yoga hareketini yapmaya çalışan 23 yaşındaki kadın, 24 metre yüksekten yere çakıldı. Olaydan yaralı kurtulan kadın, hastaneye kaldırıldı

Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

Olay, Meksika'nın Nuevo Leon şehrinde meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, 'diziyle korkulukta denge sağlamaya çalıştığı' yoga hareketini yapmaya çalışırken dengesini yitirdi. 24 metre yükseklikten zemine çakılan kadın, ağır yaralandı.Genç kadının 110 kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

AMELİYATI 11 SAAT SÜRDÜ

Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı


Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının hastaneye kaldırıldığı; bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

3 YIL YÜRÜYEMEYEBİLİR
3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.

Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdiBilecik'te trafik ışıklarında beklerken iddialara göre freni boşalan kamyon bir beyaz eşya mağazasına girdi, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Satırlı trafik magandası yakalandı!

Satırlı trafik magandası yakalandı!

Okul servis ücretlerine zam geldi

Okul servis ücretlerine zam geldi

Diziler ne zaman başlıyor?

Diziler ne zaman başlıyor?

Ahırda korkunç olay!

Ahırda korkunç olay!

Sıradaki Haber