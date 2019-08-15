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15.08.2019 - 08:40| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yorgos Lanthimos’tan kısa film

“Alps”, “The Killing of a Sacred Deer”, “Dogtooth”, “The Favourite” filmlerinin yönetmeni Lanthimos, distopik evreninden ziyade karaktere odaklandığı bir kısaya imza attı.

Yorgos Lanthimos’tan kısa film

12 dakikaklık “Nimic”te Matt Dillon’ın canlandırdığı bir viyolonsel sanatçısının metroda bir yabancıyla tanışmasının ardından hayatında gelişen kötü olaylar merkeze alınıyor. Yapımcılığını Rekorder Berlin şirketinin üstlendiği kısanın kadrosunda Matt Dillon’ın yanı sıra Daphné Patakia, Susan Elle, Sara Lee, Eugena Lee, Rowan Kay, Anvo Kyle, Lizzy Ceniceros, Florencia Mariotti ve Jeffrey Raines yer alıyorlar.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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