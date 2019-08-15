Yorgos Lanthimos’tan kısa film

12 dakikaklık “Nimic”te Matt Dillon’ın canlandırdığı bir viyolonsel sanatçısının metroda bir yabancıyla tanışmasının ardından hayatında gelişen kötü olaylar merkeze alınıyor. Yapımcılığını Rekorder Berlin şirketinin üstlendiği kısanın kadrosunda Matt Dillon’ın yanı sıra Daphné Patakia, Susan Elle, Sara Lee, Eugena Lee, Rowan Kay, Anvo Kyle, Lizzy Ceniceros, Florencia Mariotti ve Jeffrey Raines yer alıyorlar.