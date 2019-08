Zarif’e önce davet sonra yaptırım!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek için Beyaz Saray’a davet edildiği öne sürüldü. Amerikan New Yorker dergisinin İran ve ABD’li diplomatlara dayandırdığı habere göre, iki hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmak için New York’a giden Zarif, Trump’a yakın bir isim Cumhuriyetçi Partili Senatör Rand Paul tarafından Beyaz Saray’a davet edildi.

Senatör Paul ve danışmanı Doug Stafford, 15 Temmuz’da Trump’ın bilgisi dahilinde, New York’taki İran’ın BM Daimi Temsilciliği ofisinde Zarif ile bir araya gelerek, İran’ın nükleer programı ve Basra Körfezi’ndeki gerginlik başta olmak üzere Washington-Tahran arasındaki sorunları ele aldı. Söz konusu diplomatlara göre, Zarif, görüşme sonrasında Trump’la Beyaz Saray’da bir araya gelme teklifini İranlı liderlere aktardı ancak Tahran şu aşamada Trump’la görüşmeye onay vermedi.

ABD’ye gidecek mi?

ABD’nin Zarif’i yaptırım listesine almısının ardından ortaya sürülen bu iddia dikkat çekti. Yaptırımlar, Zarif’in ABD’ye seyahat etmesini yasaklıyor. Ancak BM merkezine ev sahipliği yapan ABD’nin, BM toplantılarına katılmak için New York’a gelecek diplomatlara vize verme mecburiyeti bulunuyor. Zarif’in eylülde BM Genel Kuruluna katılmak için İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile New York’a gitmesi bekleniyor.

‘Üçüncü adım atılacak’

Öte yandan Zarif dün yaptığı açıklamada, ülkesinin 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya uyumluluğunu azaltmak konusunda üçüncü adımı atmaya hazırlandığını belirtti. Zarif, “Mevcut durumda (nükleer anlaşma) taahhütlerini azaltmada üçüncü adım uygulanacak” dedi.