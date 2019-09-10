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    HaberlerEge10 bin Aydınlı tek yürek oldu
    10.09.2019 - 04:23

    10 bin Aydınlı tek yürek oldu

    10 bin Aydınlı tek yürek oldu

    Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Atatürk Kent Meydanı’ndaki su, ışık ve ses gösterisinin ardından Haluk Levent’in sahneye gelmesiyle coşku arttı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser, havaifişek gösterisi ile sona erdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirtti.

    Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
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    MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
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