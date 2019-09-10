10 bin Aydınlı tek yürek oldu

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümü Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Atatürk Kent Meydanı’ndaki su, ışık ve ses gösterisinin ardından Haluk Levent’in sahneye gelmesiyle coşku arttı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser, havaifişek gösterisi ile sona erdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirtti.