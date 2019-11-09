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    HaberlerEge Haberleri10 Kasım’da iki program
    09.11.2019 - 02:07 |

    10 Kasım’da iki program

    Karabağlar Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisi, 11 Kasım’da da TOBAV Çok Sesli Korosu’nun konseriyle anacak.

    10 Kasım’da iki program

    Prof. Dr. Ortaylı’nın ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ başlıklı söyleşisi, 10 Kasım saat 17.00’de, TOBAV Çok Sesli Korosu Konseri de, 11 Kasım’da Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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