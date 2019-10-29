‘100’üncü yıla emin adımlarla’

Türkiyen’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılına ilerlerken dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olacağına inandığını belirten Saygılı, “96 yıl önceki kararlılık ve güçle Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Eşsiz fedakârlıklarıyla ölümsüzleşen şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” diye konuştu.