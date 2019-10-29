29.10.2019 - 00:19 |
‘100’üncü yıla emin adımlarla’
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, 29 Ekim mesajında, İstiklal Savaşı’nın yöntemleri değişse de bugün de devam ettiğini dile getirdi.
Türkiyen’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılına ilerlerken dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olacağına inandığını belirten Saygılı, “96 yıl önceki kararlılık ve güçle Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Eşsiz fedakârlıklarıyla ölümsüzleşen şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” diye konuştu.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.