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    HaberlerEge130 boğa, arenada kozlarını paylaştı
    23.07.2019 - 02:09

    130 boğa, arenada kozlarını paylaştı

    130 boğa, arenada kozlarını paylaştı

    Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen 5. Boğa Güreşi Festivali’nde Denizli, Muğla ve İzmir’den 130 boğa arenaya çıktı. Havanın sıcak olmasına rağmen güreşleri çok sayıda kişi izledi. Bazı vatandaşlar güreşleri traktör ve kamyon kasalarında izlemeyi tercih etti. Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşattı. Güreşlerde dereceye girenlere 400 lira ile 4 bin lira arasında değişen para ödülü ve kupa verildi. l AA

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