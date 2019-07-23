23.07.2019 - 02:09
130 boğa, arenada kozlarını paylaştı
Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen 5. Boğa Güreşi Festivali’nde Denizli, Muğla ve İzmir’den 130 boğa arenaya çıktı. Havanın sıcak olmasına rağmen güreşleri çok sayıda kişi izledi. Bazı vatandaşlar güreşleri traktör ve kamyon kasalarında izlemeyi tercih etti. Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşattı. Güreşlerde dereceye girenlere 400 lira ile 4 bin lira arasında değişen para ödülü ve kupa verildi. l AA
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.