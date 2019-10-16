1500 yıllık sessizlik bitiyor

Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia ile birlikte Kadifekale’nin eteklerinde bulunan Smyrna Antik Tiyatrosu Kazı Alanı’nı ziyaret eden Başkan Batur, Kazı Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy’dan bilgi aldı.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hem geçmiş dönemde hem de bugün alanda yapılan çalışmalara katkı koyan tüm kurumlara teşekkür eden Batur, “Kazı Başkanı Akın Ersoy ve ekibine de çok teşekkür ederiz. Şehrin kalbine kurulu bu dev tiyatro alanı onların sihirli elleriyle ortaya çıkacak. Turizmde rotaları değiştirecek, İzmir’i dünyaya açacak büyük bir çalışma yapılıyor. Kuşkusuz dünyanın dört bir yanından binlerce insan tiyatroyu görmeye gelecek. İzmir ve Konak, turizmin yeni cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Başkonsolosu Papoulia da İzmir’in dünyanın en eski kentlerinden biri olduğuna dikkat çekti, “Bu alanın ortaya çıkmasıyla yabancılar için hem Türkiye’yi hem Yunanistan’ı ziyaret edebilecekleri yeni turizm ve kültür paketleri oluşturabiliriz” diye konuştu.

Tiyatro 700 yıllık bir sürecin ardından, MS 4. yüzyılda kullanım dışı kalıyor ve 1500 yıl süren bir suskunluk dönemi başlıyor. Üstü toprakla örtülen Smyrna Antik Tiyatrosu zamanla kayboluyor.