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    HaberlerEge19 Ekim’e özel fotoğraf sergisi
    21.10.2019 - 01:14 |

    19 Ekim’e özel fotoğraf sergisi

    19 Ekim’e özel fotoğraf sergisi

    Söke Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda Sökeli sanatçı Sabih Güzel’in çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açtı.
    Söke’nin doğa harikası iki mahallesi Doğanbey ve Çavdar’da çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi, Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu açtı. Güzel’i tebrik eden Başkan Tuncel, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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