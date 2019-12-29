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    HaberlerEge Haberleri 2020, İzmir’de ulaşım yılı
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    29.12.2019 - 00:05 |

    2020, İzmir’de ulaşım yılı

    Trafik sorununa özel olarak eğildiklerini belirten Başkan Soyer, “İki yeni feribot alıyoruz, iskeleler de kuracağız. Hocazade Camii ve Havagazı Fabrikası arasını yeraltına alacak projenin ihalesi de yeni yılda” dedi

    2020, İzmir’de ulaşım yılı

    Radyo Trafik İzmir’e konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ulaşıma Dair Özel” programında İzmirlilerden gelen soruları yanıtladı, talepleri not aldı. İzmir ulaşımının röntgenini çektiklerini belirten Soyer, “Körfezi ulaşımda daha etkin kullanmak için yeni feribot iskeleleri kurulacak. Ankara’dan izin bekliyoruz. İki yeni feribot alıyoruz. Trafik yaratan en önemli unsurlardan AVM’lerin yapımını engellemek için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Göreve geldiğimizde bazılarını kucağımızda bulduk. Yakında kooperatif ürünleri satan satış noktaları oluşturacağız. Çöp kamyonlarının yoğun trafikte yola çıkmaması için de ilçe belediye başkanlarıyla müzakerede bulunacağız. En önemli çalışmamız ise Alsancak’ta yapacağımız proje olacak. Hocazade Camii ile Havagazı Fabrikası arasında trafiği yer altına alıyoruz. 2020 yılı içinde ihalesine çıkacağız. Üstünde de bir yeşil alan ortaya çıkacak” diye konuştu.

    2020 yılı içinde açılması planlanan Bayraklı’daki Şehir Hastanesi’ni eleştiren Soyer, “Şehir Hastanesi anlaşılır gibi değil, bu kadar büyük bir yatırım yapıyorsunuz ve yolunu düşünmüyorsunuz. İnsancıklar nasıl gidecek? Biz yine de üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

    Mithatpaşa’ya düzenleme

    Programa katılan Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel de, “Mithatpaşa Caddesi’nde iki araç yan yana geçemiyor. Mithatpaşa Caddesi ile ilgili bir düzenleme planlamamız var. Caddenin yaya öncelikli bir bölge olmasını sağlayacağız. Gürsel Aksel Stadı açıldıktan sonra 15. Sokağı araç trafiğine kapatmayı planlıyoruz. Benim ricam stada arabayla gitmesinler, toplu ulaşıma uygun bir yer” dedi.

    Aydın Halk Ege Et Bucalılarla buluştu

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu Halk Ege Et, Aydın dışındaki ilk şubesini İzmir Buca’da açtı. Menderes Caddesi’ndeki Halk Ege Et’te et ürünlerinin yanı sıra İzmir, Tunceli ve Aydın’dan kooperatiflerin ve birliklerin ürünleri de yer alıyor. Açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li 11 belediye başkanı olarak aylardır yaptıkları düzenli toplantılarda en çok üretim konusuna kafa yorduklarını belirtti. Öncü adımı Başkan Özlem Çerçioğlu’nun attığını ifade eden Soyer, “Kooperatiflerimiz ve birliklerimizle işbirliği yaparak 7 bölge 81 vilayetten ürünleri İzmir’de Kemeraltı’ndan başlayarak Türkiye’nin her yerindeki tüketicilerle buluşturacağız” diye konuştu.

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