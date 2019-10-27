2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etme hakkı yakalayan milli cimnastikçi Milliyet Ege’ye konuştu: Söz verdim tutacağım

Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Dünya ikincisi olan ve göğsümüzü kabartan Ahmet Önder, Milliyet Ege Spor Servisi’ne konuk oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek olan Önder, “İnanıyorum ki olimpiyatlarda da emeklerimin meyvesini alacağım. Bunun için hiç durmadan çalışacağım” diye konuştu..



Cimnastikle nasıl tanıştın?



Kendimi bildim bileli sporun içindeyim. 8 yaşıma kadar sporu tanıdım öğrendim. Ardından 8 yaşında başladığım cimnastik ile 15 yıldır beraberim. Yaptığım spora çok bağlıyım. Hayatımın her yerinde cimnastik var. Sporla uyuyup uyanıyorum diyebilirim. Spora başladıktan 4-5 yıl sonra en büyük destekçim olan babamı kaybettim. Ama ona bir söz vermiştim. Hayalimin olimpiyat madalyası olduğunu söylemiştim. Madalya alarak olimpiyatlara kota aldım ve bu sözü gerçekleştirmek için bir fırsat yakaladım. Onun sözünü tutmak istiyorum. Daha sorasında birçok sakatlık yaşadım. Pes etme noktasına kadar geldim. Ben bu zorlukları aştığım için başarılı bir sporcu oldum. Çünkü zorluklar hayatın kaçınılmaz tarafı. Hiçbir zaman pes etmezseniz başarıyı eninde sonunda yakalıyorsunuz.









Sence başarının sırrı nedir?



Çok fazla antrenman yapmanız gerekiyor. Şampiyonadan 1 yıl önce başlayan milli takım kamplarımız oldu. Sürekli yarışmalara girdik. Ülkeme Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya kazandırdım. Üniversite oyunlarında ise bronz madalya kazandırdım. Dünya kupasında madalya aldım. Bu madalyalar ile birlikte Dünya şampiyonası’nda da madalya alabileceğimin sinyallerini vermiş oldum. Beni en çok zorlayan şeyler ise elbette sakatlıklar oldu. Büyük sakatlıklarla mücadele ettim ve mücadelemin sonunda yoluma daha da güçlenerek devam ettim. Sakatlıklarla mücadele ederken daha çok hırslanıyorsunuz ve bu sizi daha iyi motive ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir emek var. Antrenörüm Yılmaz Göktekin ile birlikte çok fazla antrenman yapmamızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Düzen ve devamlılık çok önemli. Azim ile çalışıp hedeflerini doğru belirlemelisin.



Tokyo hedeflerin neler?



Bundan sonra hedef olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kilitlem. Dünya şampiyonasında aldığım madalya ile birlikte neden bir olimpiyat madalyasını da ülkemize kazandırmayayım diye düşünmeye başladım. Hayallerimi süsleyen ve düşlerimde yer alan olimpiyatlar ile buluşmak için sabırsızlanıyorum. İnaıyorum ki Tokyo’da da çok çalışarak başarı elde edeceğim. Gözümü zirveye diktim. Muhakkak kürsüde olacağım.



Cimnastikçi olmasaydın ne olmak isterdin?



Bu spora başladığım ilk andan beri hayatımın bir parçası olacağını biliyordum. O yüzden hiçbir zaman başka bir şey yapmayı düşünmedim. Sadece yaptığım sporda en başarılısı olmayı hedefledim.



‘Sporun temeli cimnastikten geçiyor’



Aldığınız derecelerle cimnastik ülkemizde artık konuşulmaya başlandı. Bu sizlere neler hissettiriyor?



Gurur verici bir şey bu. Cimnastik temel bir branş. Her aile çocuklarını cimnastik ile spora başlatmalı. Yeteneği varsa devam eder, başka bir branşa geçse de daha başarılı olabilir. Cimnastik hakettiği değere ulaşmaya başladı diyebilirim. Bu çıkışta bizim payımız olması çok güzel.



Destek çok önemli



Ülkem ve federasyonum tarafından destek görüyorum. Eksiklik hissetmiyorum. Önümde beni bekleyen Tokyo maratonu için hazırlıklarımı sürdüreceğim. Bu hazırlıklarda sponsor desteği görmek en büyük arzum. Başarımı destekleyecek sporseverler bekliyorum” dedi.