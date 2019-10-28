'2023’e güçlü hazırlanmalıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı’na telefonla bağlandı, “Farklı bir çıkış yapmamız, 2023 yılına çok daha güçlü şekilde hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

‘2024 YILINDA İZMİR’İ ALMALIYIZ’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı olarak İzmir’de çok daha farklı bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı, şu noktaların altını çizdi: “Bundan böyle rehavete kapılma gibi bir lüksümüz olamaz. Büyük kongre ile güçlü mitinglerle, farklı bir çıkış yapmamız, 2023’e çok daha güçlü şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? 2024’te İzmir yerel seçimlerini almalıyız. Hiçbir falsoya asla bizim prim vermememiz lazım.” - H. İBRAHİM KARABIYIK DHA