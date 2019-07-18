3 bin öğrenciye aylık 100 lira

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Gündemin 6. maddesinde yer alan Denizli’de ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere öğrenim yardımı konusu karara bağlandı.

‘Gelişmişlik seviyesi’

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak. Buna göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve düzeyinde eğitim gören 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 100 lira verilecek. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilgi, beceri ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çünkü eğitime yatırım geleceğe yatırımdır” dedi.

Öğrenim yardımı başvurularının ne zaman yapılacağı daha sonra duyurulacak.