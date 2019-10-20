20.10.2019 - 00:11 |
3. Lig’de pazar mesaisi
TFF 3. Lig’de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. 1. Grup’ta Manisaspor, ilk galibiyetini almak için deplasmanda Şile Yıldızspor’la karşılaşacak.
2. Grup’ta zirve takipçisi Turgutluspor, 7 Eylül Stadı’nda Cizrespor’u konuk edecek. 3. Grup’ta Nazilli Belediyespor, evinde Diyarbekirspor’la kozlarını paylaşacak. Muğlaspor seyircisi önünde Karacabey BLD’yle karşı karşıya gelecek. Soma ise Bayrampaşa deplasmanında terleyecek. Tüm müsabakalar saat 15.00’te başlayacak.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.