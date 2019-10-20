3. Lig’de pazar mesaisi

2. Grup’ta zirve takipçisi Turgutluspor, 7 Eylül Stadı’nda Cizrespor’u konuk edecek. 3. Grup’ta Nazilli Belediyespor, evinde Diyarbekirspor’la kozlarını paylaşacak. Muğlaspor seyircisi önünde Karacabey BLD’yle karşı karşıya gelecek. Soma ise Bayrampaşa deplasmanında terleyecek. Tüm müsabakalar saat 15.00’te başlayacak.