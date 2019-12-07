08.12.2019 - 00:06 |
5 Aralık, iki özel etkinlikle kutlandı
Bornova Belediyesi, Türk kadınına seçme seçilme hakkının verildiği gün olan 5 Aralık’ın 85. yılında, iki özel etkinlik düzenledi.
Avrupa Birliği Uzmanı Erdal Tekin , Kültür Merkezi’ndeki söyleşide kadınlarla buluştu. Tekin, “Kadın varsa demokrasi vardır” dedi. Dr. Zeynep Ayşen Akın da, ‘Yaşamın İzi Kadında Gizli’ adlı sergisini aynı yerde açtı.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.