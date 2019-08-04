5 bin memurun yüzü güldü

TÜM Bel-Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 bin 760 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı. İkramiyelerle beraber yüzde 72 zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube arasında 29 maddeyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. 5 bin 760 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesinde memurlara, sosyal hakları da dahil olmak üzere yüzde 72 oranında zam yapıldı. Yeni sözleşmeyle daha önce bin 50 lira olan TİS ödentisi bin 600 liraya çıkarıldı. Ayrıca ilk kez memurlara üç ayrı ikramiye ödenmesi sözleşmeye bağlandı. Aylık ortalama 200 liraya denk gelen ikramiyelerle birlikte memurların TİS kapsamında maaşlarına ek olarak belediyeden aldığı bin 50 liralık ödenti bin 800 liraya çıkmış oldu.

Sosyal haklar geldi

Törende memurlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Örgütlü güç olmanın tek sloganı ‘kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyebilmektir. Bugün bunu hep birlikte söylemiş oldunuz. İmzaladığımız sözleşmeye canla, başla, aşkla sahip çıkacağız” dedi.

Sözleşme kapsamında; çalışanların, eğer ailede şiddet varsa sosyal hakları eşine devredilecek. Ulaşım kartı BİSİM ve arabalı vapurlarda da geçerli olacak. Belediye kurumlarınca işletilen spor, kültür ve benzeri tesislerden eşleri ve çocuklarıyla birlikte ücretsiz yararlanacak.

Odalara işbirliği çağrısı

Aliağa, Bayındır, Bergama, Menemen, Ödemiş, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ticaret odalarının yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer’e görevinde başarılar dileyen meslek odaları temsilcileri, 100 bine yakın üyelerinin bulunduğunu, Büyükşehir Belediyesi ile el ele çalışmaya hazır olduklarını söyledi. “Biz varız, yanınızdayız” diyen oda başkanları, Başkan Soyer’e kendi bölgelerine ilişkin sorunları ve talepleri içeren bir de dosya sundu; tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Soyer, “Hiç kuşkunuz olmasın, gücümüzü sonuna kadar zorlayarak ihtiyaçlarınız için sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. El birliğiyle çalışırsak her şeyin üstesinden geliriz” dedi.