İZMİR’İN Beydağ ilçesinde, ‘1. Kestane Festivali’ne katılanlara, odun ateşiyle pişirilmiş ve haşlanmış 500 kilo kestane dağıtıldı. Çomaklar köy meydanındaki etkinliğin kendileri için önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ağırladıkları için de mutlu olduklarını söyledi. -YÜKSEL BALCI DHA

İlk dijital kütüphane

İZMİR’de Türkçe, Çin, Akdeniz ve felsefe veri tabanlarının kullanıldığı dijital kütüphane açıldı. Kütüphaneyi açmanın gururunu yaşadığını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Kütüphanelerde dijitalleşme başlıyor. Okuyucuların kitaplara hızlı erişim sağlaması için bu kütüphaneyi kurduk” dedi.- NEVRA UÇKAÇ DHA