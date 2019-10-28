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    HaberlerEge500 kilo kestane!
    29.10.2019 - 00:30 |

    500 kilo kestane!

    500 kilo kestane!

    İZMİR’İN Beydağ ilçesinde, ‘1. Kestane Festivali’ne katılanlara, odun ateşiyle pişirilmiş ve haşlanmış 500 kilo kestane dağıtıldı. Çomaklar köy meydanındaki etkinliğin kendileri için önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ağırladıkları için de mutlu olduklarını söyledi. -YÜKSEL BALCI DHA

    İlk dijital kütüphane

    İZMİR’de Türkçe, Çin, Akdeniz ve felsefe veri tabanlarının kullanıldığı dijital kütüphane açıldı. Kütüphaneyi açmanın gururunu yaşadığını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Kütüphanelerde dijitalleşme başlıyor. Okuyucuların kitaplara hızlı erişim sağlaması için bu kütüphaneyi kurduk” dedi.- NEVRA UÇKAÇ DHA

    Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.
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