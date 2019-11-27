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    HaberlerEge Haberleri74. yaşını kutladı
    27.11.2019 - 02:04 |

    74. yaşını kutladı

    Yaşar Topluluğu, 74. kuruluş yıldönümünü yurtiçi ve yurtdışında görev yapan yöneticileriyle birlikte kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Var olduğumuz sektörlerde büyümeye devam edeceğiz” dedi

    74. yaşını kutladı

    Gıda ve boya sanayinin öncülerinden Yaşar Topluluğu, 74. kuruluş yıldönümünü yurtiçi ve yurtdışında görev yapan yöneticileriyle birlikte Çeşme Altın Yunus Otel’de kutladı. Gecede, toplulukta 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 kıdem yılını tamamlayan 46 yöneticiye sertifika verildi.

    Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Son 5 yılda 1.4 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde kapasitelerimizi verimli kullanarak var olduğumuz sektörlerde daha da büyümeye devam edeceğiz. Yerinde üretim, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.


    Üç büyük yatırım

    İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş da, “2019 yılında ekonomimizin özelliklerine uygun stratejiler geliştirerek büyümemizi sürdürdük. Yaşar Topluluğu olarak yaklaşık yüzde 10 civarında büyüme gerçekleştireceğimizi planlıyoruz. Bu yıl İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası ve son olarak Yaşar Topluluğu’nun ilk yurtdışı gıda yatırımı olan Hadaf Foods fabrikası olmak üzere 3 büyük yatırım yaptık. Bundan sonraki hedefimiz, gelecek beş yılda bölgedeki ciromuzu Türkiye’den ihracatla birlikte ikiye katlamak olacaktır” diye konuştu.

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