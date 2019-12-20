20.12.2019 - 00:04 |
95 özel tasarım Fashion Week’te
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajans’ın ortaklığında, Ege İhracatçı Birlikleri, Türk Kızılayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Altier Academy katkılarıyla düzenlenen İzmir Fashion Week’te ünlü markalar ürünlerini sergiledi.
Koreografisini Akif Örük’ün yaptığı bu yıl ilk kez Alsancak Garı’nda gerçekleştirilen İzmir Fashion Week etkinliklerinin ikinci gününde, Dilek Yaldız, Zeynep Olgun ve Nazlı Terzioğlu’nun kreasyonları sunuldu.
Defilede, 95 özel tasarım sergilendi. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tuttuklarını belirtti, “ Türk Kızılayı ile yaptığımız işbirliği ile hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı için de standlarımız defile alanında olacak.
İzmirliler hem modaya doyacak hem de sosyal sorumluluk gereği verecekleri üç tüp kan ile birçok hastaya umut olabilecek” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.