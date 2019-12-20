95 özel tasarım Fashion Week’te

Koreografisini Akif Örük’ün yaptığı bu yıl ilk kez Alsancak Garı’nda gerçekleştirilen İzmir Fashion Week etkinliklerinin ikinci gününde, Dilek Yaldız, Zeynep Olgun ve Nazlı Terzioğlu’nun kreasyonları sunuldu.



Defilede, 95 özel tasarım sergilendi. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tuttuklarını belirtti, “ Türk Kızılayı ile yaptığımız işbirliği ile hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı için de standlarımız defile alanında olacak.









İzmirliler hem modaya doyacak hem de sosyal sorumluluk gereği verecekleri üç tüp kan ile birçok hastaya umut olabilecek” dedi.