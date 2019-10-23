AB’ye gümrüksüz giriş kapısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 23. Uluslararası İş Forumu (IBF) Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleşti. 16 iş insanından oluşan heyetle foruma katılan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, AB pazarının en cazip yatırım merkezlerinden Bosna Hersek’in sahip olduğu ticaret potansiyele dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Etkinlikte ülkedeki; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal, otomotiv, mobilya ve orman ürünleri sektörlerindeki fırsatların değerlendirildiğini ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

Avantajı çok

“B2B görüşmelerin de yapıldığı etkinlikte, Bosna Hersek’in AB ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmalarının olduğuna dikkat çekildi. Bosna’nın iş dünyası için AB’ye ticarette gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgulandı. Bosna Hersek’teki bütün ayrıcalıklar ve avantajlar hakkında bilgi verildi. İş insanlarımızın yeni yatırım fırsatlarını tanıması bakımından çok önemli bir organizasyon oldu.”