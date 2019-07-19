19.07.2019 - 07:50
Açılış yine Bornova’da
Göztepe, son üç yıldır olduğu gibi yine ligi evinde açacak. Göz Göz, Süper Lig’e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18’de ilk hafta Fenerbahçe’yle 2-2 berabere kalıp geçen sezon Yeni Malatyaspor’a 3-1 yenildi. 16 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda ilk hafta Antalya’yı konuk edip, 2. hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak Göztepe, 3. haftada Ege derbisinde Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.