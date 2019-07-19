Açılış yine Bornova’da

Göztepe, son üç yıldır olduğu gibi yine ligi evinde açacak. Göz Göz, Süper Lig’e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18’de ilk hafta Fenerbahçe’yle 2-2 berabere kalıp geçen sezon Yeni Malatyaspor’a 3-1 yenildi. 16 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda ilk hafta Antalya’yı konuk edip, 2. hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak Göztepe, 3. haftada Ege derbisinde Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak.