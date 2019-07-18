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    HaberlerEgeAda’da sabah sporu
    18.07.2019 - 07:50

    Ada’da sabah sporu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşlarla Aydın Büyükşehir’in düzenlediği sabah sporu etkinliğine katıldı

    Ada’da sabah sporu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen sabah sporuna katıldı. Her salı ve perşembe günü sabah saat 08.00’de düzenlenen etkinlikte, önce ısınma amaçlı tempolu şekilde yüründü, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görevli uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli egzersiz hareketleri yapıldı.

    Başkandan davet

    Büyükşehir’in düzenlediği etkinliğe tüm Kuşadalıların katılması gerektiğini vurgulayan Başkan Günel, şunları söyledi: “Sürekli spor yapan biri olarak Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen sabah sporu etkinliğini oldukça faydalı buluyorum. Düzenli spor yapan bir birey daha sağlıklı bir yaşam sürecektir. Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ilçemizde böyle önemli bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi her salı ve perşembe günü sabah saat 08.00’de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen sabah sporuna davet ediyorum.”

    Can dostlar için komisyon kuruldu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hayvanseverler ve ilçede görev yapan 17 veterinerle buluştu. Toplantıda sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavileri için komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyon, can dostların sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürebilmesi için dünyanın ileri gelen ülkelerinde uygulanan kısırlaştırma yönteminin, sokak hayvanları için ücretsiz bir şekilde hayata geçirilebilmesini sağlayacak.

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