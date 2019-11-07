Adalı çocuklara dijital kütüphane

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) çocuklar için dijital kütüphane kurmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Sevil-Yaşar Altaş Kültür Merkezi’nde kurulacak dijital kütüphaneye hayırseverlerin bağışlarıyla destek olmalarını isteyen Başkan Ömer Günel, “Hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi ile KEGEV’e bağışlanan tarihi evdeki projenin yaşama girmesiyle birlikte Kuşadalı çocuklar hem basılı kitaplara ulaşabilecek hem de sanal ortamda oluşturulacak dijital kütüphaneden faydalanabilecek” dedi.

İlk tanıtım çalışması Polonya’da

Kuşadası Belediyesi olarak ilçenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtım faaliyetlerine de devem ettiklerini ifade eden Günel, “Fuar takvimimiz 21-23 Kasım tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da “TT Warsaw” adıyla 27. kez düzenlenecek olan turizm fuarı ile başlıyor” diye konuştu.

2 bin yolcu geldi

Dünyanın önemli kruvaziyer firmalarından Royal Caribbean Cruises, üç yıl sonra Kuşadası’nı yeniden programına dahil etti. İlçeye, Jewel Of The Seas adlı gemi ile 2 bin 183 yolcu geldi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “2020 itibarıyla Kuşadası’na olan sefer sayısını 44’e çıkardı. Kruvaziyer turizminde 2020 yılı, başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için önemli bir toparlanma yılı olacak” dedi. l AYDIN AA