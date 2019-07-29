Ada’ya 1 milyon turist bekleniyor

Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi’nde Kurban Bayramı nedeniyle hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Muğla’dan Çanakkale’ye uzanan ‘Ege Rivierası’nda hazırlıklar devam ediyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor. Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

Hareketlilik katlanacak

Şehirdeki hareketliliğin yıldan yıla artış gösterdiğini belirten Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden geçen yıla göre yüzde 10’luk artış yaşandığını ifade etti. Otellerin şehir merkezine yakın olmasının avantaj olduğuna dikkat çeken Özden, “Turistler otellerden çıktıklarında yürüyerek merkeze ulaşabiliyor. Şehir hayatını yaşayabiliyor, burada eğlenip alışveriş yapabiliyor” dedi. Kurban Bayramı’nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayan Özden, “1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır” diye konuştu. - AA