BİST102.8370,78EURO6,31-0,01 USD5,67-0,01ALTIN258,56-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAda’ya 1 milyon turist bekleniyor
    29.07.2019 - 01:35

    Ada’ya 1 milyon turist bekleniyor

    Ada’ya 1 milyon turist bekleniyor

    Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi’nde Kurban Bayramı nedeniyle hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Muğla’dan Çanakkale’ye uzanan ‘Ege Rivierası’nda hazırlıklar devam ediyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor. Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

    Hareketlilik katlanacak

    Şehirdeki hareketliliğin yıldan yıla artış gösterdiğini belirten Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden geçen yıla göre yüzde 10’luk artış yaşandığını ifade etti. Otellerin şehir merkezine yakın olmasının avantaj olduğuna dikkat çeken Özden, “Turistler otellerden çıktıklarında yürüyerek merkeze ulaşabiliyor. Şehir hayatını yaşayabiliyor, burada eğlenip alışveriş yapabiliyor” dedi. Kurban Bayramı’nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayan Özden, “1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır” diye konuştu. - AA

    Çorum'da silahlı kavgaÇorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurduKanal D ekranında yayınlanan Benimle Söyle yarışması yarı finalde Eftalya Fettahoğlu Emirmiran "Türkmen Gelini" türküsüyle geceye damga vurdu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başıboş eşek kazaya neden oldu! Yaralılar var...

    Başıboş eşek kazaya neden oldu! Yaralılar var...

    Yıllardır evliler ancak resmi olarak dayı-yeğenler! Bakanlık devreye girdi...

    Yıllardır evliler ancak resmi olarak dayı-yeğenler! Bakanlık devreye girdi...

    KPSS ÖABT sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS ÖABT sonuç tarihi

    KPSS ÖABT sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS ÖABT sonuç tarihi

    Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani'nin rahatsızlığı ne?

    Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani'nin rahatsızlığı ne?

    Sıradaki Haber