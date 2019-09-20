‘Ahilik ruhu yaşatılacak’

Ahilik Haftası Güzelbahçe’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ahilik Haftası nedeniyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ve yönetimiyle Güzelbahçe Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı Osman Afacan, Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Ender Özkılınç’ı ziyaret etti, esnafa katkılarından dolayı çiçek takdim etti. Ardından CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır’ın yanısıra Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü, Kent Konseyi Başkanı Cem Koç, ilçedeki siyasi partilerin başkan ve yöneticileriyle İzmir esnaf odaları temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, “Amacımız ahilik ruhunu yaşatarak iyi ahlaklı, iyi eğitimli, iyi ustalar, iyi insanlar yetiştirmek” diye konuştu.