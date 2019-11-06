Ahırdan atölyeye

Ula’nın kırsal Portakallık Mahallesi’ndeki yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan köy evi ve ahırı, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran’ın girişimiyle restore ettirildi, tiyatro atölyesine dönüştürüldü. Saran, kurduğu atölyeye Portakallık Tiyatro Atölyesi adını verdi. Atölye, dünyada forum tiyatronun en önemli temsilcilerinden ve eğitmenlerinden biri olan Christoph Leucht’un verdiği izleyicinin aynı zamanda oyuncu olduğu tiyatro türü olan ‘forum tiyatro’ eğitimi ile faaliyete başladı.

Kadın girişimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplam 20 kişinin katıldığı ‘Forum Tiyatro’ eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar bir oyun sahneleyecek. Atölyenin kuruluşunu anlatan Saran, şunları söyledi: “İstanbul’un kargaşalı hayatı ve şehirin kargaşasından bunaldım. İstanbul’dan ayrılıp Muğla’ya taşınan bir arkadaşımın tavsiyesi ile Portakallık Köyü’ndeki bu yeri buldum. Mimar arkadaşımla bakmaya geldiğimde, ilk anda kendimi buraya ait hissettim. Burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi. Aslında burası için bir ‘kadın girişimi’ diyebiliriz. Çünkü burayı gösteren bir kadın, Projeye de biz 3 kadın olarak başladık.” Atölyede, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımıyla birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir proje başlattıklarına dikkat çeken Saran, “Bu proje, inşallah diğer belediyelere de öncülük eder” dedi.