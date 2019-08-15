‘AK Parti önemli aktör’

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar ile Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partilerinin 18’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kırkpınar, “Millet iradesinin en büyük temsilcisi olmayı başaran partimiz, hayata geçirdiği politikalarla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, hem üzerinde yaşadığı coğrafyanın hem de dünya siyasi tarihinin en önemli aktörlerinden biri haline getirdi” ifadesini kullandı. Savaş da, “Partimiz, 17 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük projelerini hayata geçirmeyi başardı. Bu yoldaki öncelikli projeksiyonumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşabilmek. Açıkça bilinmelidir ki, tarih yazmaktan korkmayan bu millet, hiçbir şeyden korkmayacaktır” diye konuştu.