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    HaberlerEgeAkhisar’dan Barış Pınarı’na destek
    13.10.2019 - 01:06 |

    Akhisar’dan Barış Pınarı’na destek

    Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Akhisar’da 18-19 Ekim günleri arasında yapılması planlanan Zeytin Hasat Şenliği iptal edildi

    Akhisar’dan Barış Pınarı’na destek

    Akhisar Belediyesi, Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akhisar Ticaret Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Ziraat Odası işbirliğiyle her yıl yapılan Zeytin Hasat Şenliği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatılan harekat dolayısıyla bu yıl iptal edildi.

    Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde terör örgütleriye mücadele ederken, şehit evlerinden ağıtlar yükselirken şenlik yapmayı doğru bulmuyoruz” dedi. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytin hasadının üretici için büyük önem taşıdığını ancak daha önemli konunun Türkiye’nin sınır güvenliği olduğuna dikkat çekti. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy da, “Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız” diye konuştu. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da Barış Pınarı Harekatı’nda şehit ve yaralılar olması nedeniyle şenliğin iptal edildiğini ifade etti.

     

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