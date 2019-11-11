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    HaberlerEge HaberleriAkhisarspor 3 haftadır kazanamıyor
    11.11.2019 - 01:14 |

    Akhisarspor 3 haftadır kazanamıyor

    Akhisarspor 3 haftadır kazanamıyor

    TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı. Ligin 6. haftasında liderliğe kadar yükselen yeşil siyahlılar, ardından düşüşe geçip birçok maçta tekrardan zirveye oturma fırsatını tepti. Son maçta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la golsüz berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Rakiplerinin arasından bir türlü sıyrılamayan Akigo, milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 11 maçta 18 puanla girdi. Ligin en zor deplasmanlarından birini oynadıklarını söyleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, galibiyet kaçmasına rağmen alınan puan için oyuncularını kutladı.

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