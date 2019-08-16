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    HaberlerEgeAkhisarspor fren yaptı
    16.08.2019 - 00:23

    Akhisarspor fren yaptı

    TFF 1. Lig’de aylardır aradığı golcüyü Bosna Hersek’te bularak Irfan Hadzic’le anlaşmaya varan Akhisarspor, transfer defterini şimdilik kapattı.

    Akhisarspor fren yaptı

    Kadrosunu 9 isimle güçlendiren Akhisarspor, lig başladıktan sonra ihtiyaç olması halinde 2 takviye daha yapacak. Yönetim, Galatasaray U21 takımından alınan Çekdar ve Hadzic’in lisanslarını pazar günü Adanaspor’la oynanacak ligin ilk maçına yetiştirecek. Bosna Hersek’in Zrinjski Mostar takımıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sezon öncesi Malmö, Utrecht ve Akademija Pandev karşısında 5 maça çıkarak 4 gol atan 26 yaşındaki Hadzic’in hazır ve oldukça forma olduğu, teknik direktör Mehmet Altıparmak tarafından pazar günü büyük ihtimalle ilk 11’de sahaya sürüleceği öğrenildi.

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