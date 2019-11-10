10.11.2019 - 01:30 |
Akhisarspor kazanmayı unuttu
TFF 1. Lig’de son 4 maçta tek galibiyetle yetinen Akhisarspor, kendisi gibi şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.
Zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran yeşil siyahlılar, son 3 haftada galibiyete hasret kaldı.
Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.