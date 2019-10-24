24.10.2019 - 01:31 |
Akhisarspor’da Taha döndü
TFF 1. Lig’de ikinci sırada bulunan Akhisarspor’da Taha’nın da iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.
1 aydır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara başladı.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.