10.12.2019 - 00:00 |
Akhisarspor’un kârlı haftası
TFF 1. Lig’de İstanbulspor’u 90+1. dakikada suskun yıldızı Cikalleshi’nin golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor, zirve yarışında haftanın en kârlı takımı oldu.
Yeşil siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor’a 1-0 yenilerek 24 puanda kaldı. Bursaspor da evinde Giresunspor’a 3-2 mağlup olarak 23 puandan çıkamadı. 22 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ise son sıradaki Eskişehirspor’a 3-1 yenilerek sarsıldı. Kritik İstanbulspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan Akhisarspor, rakiplerinin arasından sıyrılıp 25 puanla ikinci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşti. Akhisar’ın 30 puanlı lider Hatayspor’la arasındaki 5 puanlık fark da daha fazla açılmadı. Akhisarspor’da önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında kasık tendonundan sakatlanan Taha’nın devreyi kapattığı öğrenildi. Tecrübeli ön libero bu sezon daha önce bileğinden de sakatlık yaşamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.