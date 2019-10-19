BİST98.4153,71EURO6,490,02USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAkigo için salona
    19.10.2019 - 01:52 |

    Akigo için salona

    Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezona Petkimspor’a deplasmanda yenilerek başlayan Akhisar Belediye Basketbol, yarın evindeki ilk maçta Konyaspor’la karşılaşacak.

    Akigo için salona

    Akhisar Belediye Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Ligde Akhisar gibi şampiyorluk yarışının iddialı ekiplerinden Petkimspor, aynı saatte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor deplasmanına çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise saat 16.00’da Mamak Belediyespor deplasmanında terleyecek.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
    daha fazla video için
    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babası kucağına alıp yardım aradı... 5 yaşındaki Maria hayatını kaybetti

    Babası kucağına alıp yardım aradı... 5 yaşındaki Maria hayatını kaybetti

    Ölüme böyle gitti! Üniversiteli genç kızın son anları kaydedildi

    Ölüme böyle gitti! Üniversiteli genç kızın son anları kaydedildi

    İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

    İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi

    Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu

    Deli Aşk filmi başrol oyuncuları | Deli Aşk filmi konusu

    Sıradaki Haber