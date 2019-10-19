19.10.2019 - 01:52 |
Akigo için salona
Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezona Petkimspor’a deplasmanda yenilerek başlayan Akhisar Belediye Basketbol, yarın evindeki ilk maçta Konyaspor’la karşılaşacak.
Akhisar Belediye Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Ligde Akhisar gibi şampiyorluk yarışının iddialı ekiplerinden Petkimspor, aynı saatte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor deplasmanına çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise saat 16.00’da Mamak Belediyespor deplasmanında terleyecek.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.