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    HaberlerEge Haberleri Akigo, İstanbulspor’u ağırlıyor
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    07.12.2019 - 02:20 |

    Akigo, İstanbulspor’u ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de son iki maçta Altay’ı yenip deplasmanda Ümraniyespor’la berabere kalan zirve yarışındaki Akhisarspor, bugün İstanbulspor’u ağırlayacak.

    Akigo, İstanbulspor’u ağırlıyor

    Spor Toto Akhisar Stadı’nda Bülent Birincioğlu’nun yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak.

    Kazanmak istiyoruz

    Yeşil siyahlılarda Cikalleshi, Musa Nizam ve Muhammet Reis iyileşirken, Taha, Kadir ve Hadzic’in sakatlıkları sürüyor. Akigo, haftaya 22 puanla beşinci sırada başladı. Geçen hafta Karagümrük’ü 4-0 yenerek moral tazeleyen İstanbulspor’un ise 15 puanı bulunuyor. Sakatlıklara rağmen sahaya 11 kişi çıktıktan sonra kadrolarının eksik olmayacağını söyleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Rakiplerimize değil sadece kendi takımımıza bakıyoruz. Tempolu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece seri galibiyetler gelecektir. İstanbulspor’u yenip iç sahadaki iyi performansımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019 .
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