Akigo’da Dany çıkmazı

Akhisarspor yeni sezonda kadrosunda düşünmediği stoper Dany’le ilişkisini kesmek için seferberlik ilan etti. Kadrosunda Lukac, Rotman, Bjarnason, Cocalic, Vrsajevic ve Gelaya’yı barındıran Akigo, 2020 senesine kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Dany’i gönderip, forvet için yabancı kontenjanı açmaya çabalıyor.