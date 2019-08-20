Akigo’dan iyi başlangıç

Lige kayıpsız başlayan yeşil siyahlılarda yeni transferlerden kaleci Gökhan, kurtardığı net pozisyonlarla alkış aldı. Golcü Hadzic, ilk maçında penaltı yaptırırken Burhan da galibiyeti getiren isim oldu. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ilklerin her zaman zor olduğunu söyleyerek, “Belli bölümlerde maçtan önce isteğimiz oyunu oynayamadık ama önemli olan kazanmaktı” dedi. Altıparmak, ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceklerini belirtti, “Milli maçlar için verilecek araya kadar kayıpsız gidip sonraki süreçte eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Oyunun her bölümünde destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.