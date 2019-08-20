20.08.2019 - 02:04
Akigo’dan iyi başlangıç
Akhisarspor, sezonun ilk maçında evinde Adanaspor’u zor da olsa tek penaltı golüyle yenerek fire vermedi. Maçın 33. dakikasında Rotman’ın ayağından penaltı kaçırıp fırsat tepen Akigolar, 82. dakikada bu kez yeni transferlerden Burhan’ın kullandığı penaltıyla golü buldu. Lige kayıpsız başlayan yeşil siyahlılarda yeni transferlerden kaleci Gökhan, kurtardığı net pozisyonlarla alkış aldı. Golcü Hadzic, ilk maçında penaltı yaptırırken Burhan da galibiyeti getiren isim oldu. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ilklerin her zaman zor olduğunu söyleyerek, “Belli bölümlerde maçtan önce isteğimiz oyunu oynayamadık ama önemli olan kazanmaktı” dedi. Altıparmak, ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceklerini belirtti, “Milli maçlar için verilecek araya kadar kayıpsız gidip sonraki süreçte eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Oyunun her bölümünde destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Lige kayıpsız başlayan yeşil siyahlılarda yeni transferlerden kaleci Gökhan, kurtardığı net pozisyonlarla alkış aldı. Golcü Hadzic, ilk maçında penaltı yaptırırken Burhan da galibiyeti getiren isim oldu. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ilklerin her zaman zor olduğunu söyleyerek, “Belli bölümlerde maçtan önce isteğimiz oyunu oynayamadık ama önemli olan kazanmaktı” dedi. Altıparmak, ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceklerini belirtti, “Milli maçlar için verilecek araya kadar kayıpsız gidip sonraki süreçte eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Oyunun her bölümünde destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
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