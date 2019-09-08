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    HaberlerEgeAkigo’nun fikstürü zorlu
    08.09.2019 - 02:56

    Akigo’nun fikstürü zorlu

    Akhisarspor, milli aranın ardından birbirinden önemli maçlara çıkacak. Ligde 4. hafta mücadelesinde kendisi gibi 4 puanı bulunan Menemen’e konuk olacak Akhisar, 5. haftada zirve yarışının iddialı takımlarından Hatayspor’la evinde karşılaşacak.

    Akigo’nun fikstürü zorlu

    Hatay maçının ardından Fatih Karagümrük’le dış sahada oynayacak Akhisar, ardından Giresun’u ağırlayıp yine milli araya girecek. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, sezonun ilk 3 maçında sergiledikleri futbolun iyi ve ümit verici ancak skorların kötü olduğunu söyledi.

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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