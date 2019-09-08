08.09.2019 - 02:56
Akigo’nun fikstürü zorlu
Akhisarspor, milli aranın ardından birbirinden önemli maçlara çıkacak. Ligde 4. hafta mücadelesinde kendisi gibi 4 puanı bulunan Menemen’e konuk olacak Akhisar, 5. haftada zirve yarışının iddialı takımlarından Hatayspor’la evinde karşılaşacak.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.