Akigo’nun fikstürü zorlu

Hatay maçının ardından Fatih Karagümrük’le dış sahada oynayacak Akhisar, ardından Giresun’u ağırlayıp yine milli araya girecek. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, sezonun ilk 3 maçında sergiledikleri futbolun iyi ve ümit verici ancak skorların kötü olduğunu söyledi.