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    HaberlerEgeAkigo’ya taraftardan destek geldi
    03.10.2019 - 01:45 |

    Akigo’ya taraftardan destek geldi

    TFF 1. Lig’de üst üste 3 galibiyetle liderliğe yükselen Akhisarspor’a, Giresunspor’la cumartesi günü oynanacak deplasman maçı öncesi taraftarından moral geldi.

    Akigo’ya taraftardan destek geldi

    Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki son antrenmanı izleyen taraftarlar, meşaleler yakıp futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların moral aşıladığı Akhisar, Girusun randevusunu da kazanarak milli maçlar nedeniyle lige verilecek 1 haftalık araya zirvede girmeyi planlıyor. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta galibiyet alamayan Giresunspor, 2 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor. Bu maçla sezon başında Giresun’dan Akhisar’a gelen Muhammet Reis de eski takımına rakip olacak. Akhisarspor’da Taha ve Çekdar’ın sakatlıkları sürüyor.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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