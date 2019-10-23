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    HaberlerEgeAkigo’yu Cikalleshi ve Burhan sırtladı
    23.10.2019 - 00:29 |

    Akigo’yu Cikalleshi ve Burhan sırtladı

    TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’u 2-1 yenerek 8 hafta sonunda Süper Lig potasında yer alan Akhisarspor’da, tecrübeli futbolcular Sokol Cikalleshi ve Burhan Eşer attıkları 4’er golle takımlarını sırtlayan isimler oldu.

    Akigo’yu Cikalleshi ve Burhan sırtladı

    Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra A takıma dahil olan Arnavut forvet Cikalleshi tecrübesini konuşturup 5 maçta 4 kez ağları sarstı. Ege ekibi 30 yaşındaki oyuncunun gol attığı 3 maçı da kazandı.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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