Akıllı şehir Uşak

Uşak Belediye Başkanlığı’nda 8 ayı geride bırakan Mehmet Çakın, Milliyet Ege’ye değerlendirmede bulundu. Ulaşılabilir bir başkan olmaya çalıştığını ve vatandaşlarla iletişim halinde olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Çakın, “Uşak’ı altyapısıyla, ekonomisiyle, yerel değerlerini öne çıkararak çok daha farklı bir noktaya getireceğiz. Kültür-sanatta ve sporda atacağımız adımlarla da Türkiye’nin örnek kentlerinden biri olacağız” dedi. İşte ayrıntılar...

Kökünüz, Sivaslı ilçesinin Karaboyalık köyüne dayanıyor. İstanbul doğumlusunuz, yaşamınızın ne kadarı Uşak’ta geçti?

Ailem, buradan 1977’de çıkmış. 1979’da İstanbul’da doğdum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. 2002-2004 arası Los Angeles’ta yüksek lisans yaptım. 2004’te Uşak’ta, Deri Karma Organize Sanayi’de bir yatırımımız oldu. İşimiz hâlâ devam ediyor. Savunma sanayii için yüksek teknolojili kompozit malzeme imalatı yapıyoruz. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı yaptım.

Politikayla ilgili miydiniz? Daha önce de bazı görevleriniz oldu sanıyorum?

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesiydim. İstanbul’da İl Genel Meclisi üyeliği de yaptım. 2017’den itibaren de, belediye başkanı seçildiğim güne kadar AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürüttüm.

Görevde 8 ayı doldurdunuz. Başkanlık, beklediğiniz bir şey miydi?

AK Parti İl Başkanı’ydım. İlde teşkilat adına en yüksek görevde olan kişi, belediye başkanlığına hazırdır; kabul edip etmeme lüksünüz yok. Partimizin Ye-rel Yönetimler Başkanlığı, bu görevi bize verdi. Keyifli bir seçim dönemi geçirdik. Uşak’ta özlenen birliktelikle hazırlandığımız seçimden alnımızın akıyla çıktık.

‘Kanyonlar kirlenmeyecek’

En önemli sorunlar neydi, neler yaptınız?

Bir süre belediyeyi tanımakla geçti. Yönetim yapısını gözlemledik. Bu dönemi, hizmetleri aksatmadan geçirmeliydik. Fen İşleri’nden temizliğe kadar bir planlama içine girdik. Vaatlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarla ilgili süreçleri takip ediyoruz.

Başkan olarak önceliğiniz ne, Uşak’ın neye ihtiyacı var?

1. Ek arıtma tesisi için İller Bankası’ndan uzun vadeli kredi almak istiyoruz. Bu yatırımımızla, Gediz Havzası’nın ve kanyonların kirlenmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz.

2. 10 yeni mahallemiz var. Altyapı konusunda sorunsuz bir noktaya ulaşmak istiyoruz.

3. Önceki dönemde, Kent Park’ta çalışmalarına başlanan Millet Bahçesi’nin yaklaşık yüzde 40’ı hazır hale getirildi. Burası, 100 bin metrekarelik bir alan.

Projeyi bitirmek istiyoruz. Bakanlık, burayı TOKİ aracılığıyla Uşak Belediyesi’nin koordinesinde yapacak.

4. İzmir-Ankara yolunu esas alarak, çarpık yapılaşmanın dönüşümü konusunda adım atmamız gerekiyor. Uşak’ın kuzeybatısı, kentsel genişleme bölgesi olarak belirlendi. Meclisimizden geçirdik, bakanlık inceliyor. Modern bir şehrin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz.

Düşüncemiz, yatay mimariyi kullanarak sıfır atık ilkesiyle ‘akıllı şehir’ inşa etmek. Cumhurbaşkanımızın manifestosu doğrultusunda yenilenebilir enerjiyi de çok önemsiyoruz. Kendisine de arz ettik. Park alanları ve geniş caddeleriyle yepyeni bir Uşak oluşturmayı hedefliyoruz.

Dönüşüm ne aşamada?

Hatırlarsınız, 2000’lerde temeli atılan ilk kentsel dönüşüm projesi Uşak’taydı. İmalathaneler, sanayiye taşındı. Uşak, küçük bir merkeze sıkışmamalı; böl-ge canlanmalı. Şimdi, kentsel dönüşüm alanında Uşak Belediyesi’nin ek hizmet binası da yer alacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz oraya taşınacak. Bölgede, ticari anlamda hareketlilik de olacak.

Otogarın durumu...

Yeni bir otogara ihtiyacımız var. Dönüşüm için hazırlıklar sürüyor. Yeni bir sanayi sitesi oluşturulması gerekiyor. Esnafı buraya taşımalıyız. Her anlamda yenilenme sağlanmalı.

‘Gençlerle başarırız’

Sosyal belediyecilik konusunda da adımlar atıyorsunuz...

Belediyecilik, arıtma, yol, park ve bahçeden ibaret değil. Uşak, çevreye olan duyarlılığın gelişmesi ve kültürel-sportif faaliyetleriyle de öne çıkmalı. Eği-tim, bilim ve sanatsal çalışmalarla da anılmalıyız.

Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformumuz var. Burada kültür-sanat eği-timi veriyoruz, eğitim alanların uluslararası yarışmalara katılmalarını teşvik ediyoruz. Spor Akademimizde yetenekli gençlere destek oluyoruz. Bir amacımız da onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Gelecek gençlerimizin... Bilim Akademimizde de imkânları kısıtlı gençlerimize destek oluyoruz.

‘Hızlı Tren kazandıracak’

Neleri yaşama geçirmek istiyorsunuz?

Çevre duyarlılığı yüksek bir şehir oluşturmak istiyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yine vurgulamak istiyorum, Millet Bahçesi en büyük projemiz; kısa sürede tamamlanacak. Ankara-İzmir Hızlı Treni, Uşak için hayati derecede önemli bir proje. 2023’te hazır olacak. Bu, özellikle Uşak Üni-versitesi’ndeki hocalarımız ve sanayicilerimiz için önemli. Ankara’ya günübirlik gelip gidebilme imkânına kavuşacaklar. Hızlı Tren projesi kapsamında buraya lojistik merkezi de yapılacak.

‘Üniversite kenti’

Üniversite ile işbirliği içindesiniz?

Evet. Belediye olarak, üniversitenin bilgi birikimini, halkımıza, kentimize aktaracağız. Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş’la birlikte Uşak için projeler üre-teceğiz. Ulaşım-konaklama imkânları ve sosyal yaşamıyla burası bir üniversite kenti olacak. Şehir, üniversite işbirliğiyle sanayileşme yolunda kayda değer adımlar atacak. Sokaklarımızı sağlıklaştırma çalışmalarını da önemsiyoruz.

‘Yaşlanmak keyif olmalı’

Hayaliniz nedir?

Uşak, kozmopolit bir şehir. Hayalim; rahat, güvenli, sağlıklı, yaşanabilir bir kent oluşturmak. Küçük bir kentiz ama trafik sorunumuz var. Daha fazla bisiklet kullanılmalı. Hava kirliliği diye bir sorunumuz olmamalı. Suyumuzun temizliği önemli. Uşak’ta yaşamak, yaşlanmak keyfe dönüşmeli. Ve tekrar dikkat çek-mek istiyorum... Yenilenebilir enerjiden maksimum derecede yararlandığımız, çevreci kent olmalıyız. Eğitim, bilim ve kültür bizim için hep ilk planda olmalı.

‘Halıya standart gelmeli’

Önemli değerleriniz var. Ulubey’deki kanyon, tarhananız, halınız. Bu değerleri korumak ve daha da geliştirmek için çalışmalarınız var mı?

Birçok değere sahibiz. Halımız, kilimimiz, tarhana başta olmak üzere yiyeceklerimiz, antik kentlerimiz. Karun Hazineleri bizim müzemizde. Güç aldığı-mız bu değerlerimizi korumalı ve geleceğe aktarmalıyız. Konaklamalı bir tur çalışmamız var, herkesi Uşak’a bekliyorum. Tarhanamıza coğrafi işaret almıştık. Halılarımız için de Ticaret Odamızın koordinasyonunda çalışıyoruz. Halımız, Sandra Bullock’a 2010’da en iyi kadın oyuncu Oscar’ını getiren ‘Kör Nokta’ adlı filme de konu olmuştu, “Uşak halısı mı ki bu?” sözünün geçtiği bir sahne vardı. Aslında herkes Uşak halısını biliyor. Biz bunun standardını oluşturmalıyız.

‘Şehre dokunuyoruz’

Kaynak sorununuz var mı?

Elimizdeki kaynağı en uygun şekilde karşılayarak beklenen hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Şehre dokunuyoruz. Kaynaklarımız etkin şekilde kullanılıyor ve kullanılacak. Çünkü, bu milletin parası.

Burası tarım kenti. Deri, tekstil, seramik önemli. Üniversite de bunu canlandırmaya çalışıyor... Sanayi için adımlar atılıyor mu?

Uşak’ın 100 yılın üzerinde tarihi olan, güçlü bir sanayisi var. İşsizliğe bakıldığında da, bu oran Uşak’ta ülkenin ortalamasının yarısı düzeyinde. Söylediğiniz gibi; deri, tekstil ve seramik kentimiz için önemli alanlar. Üniversitemizin de katkısıyla, sanayicilerimizin desteğiyle, farklı projelerle kentimizin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz.

‘Alp, Mert Kerem’

Eşiniz, çocuklarınız...

Alp, Mert ve Kerem adında üç oğlum var. Küçük oğlum bu yıl doğdu. Onlar, yaşam enerjim. Birlikte zaman geçirmek benim için motivasyon oluyor.

Sabah kaçta evden çıkıyorsunuz?

08.30’a kadar evdeyim. Çünkü, çocuklarımla kısa da olsa bir arada olup ilgilenebildiğim en uygun zaman dilimi. Onları okula gönderene kadar bir aradayım, sonra belediyeye gidiyorum. Akşamları farklı programlar oluyor, bazen eve geç gitmek durumunda kalabiliyorum. Ancak, ilk fırsatta aileme koşuyorum.

Eşinizle neler yaparsınız?

Eşim daha önce kendi işimizde bizimle birlikteydi. Üç çocuğumuz da büyüme çağında olduğundan şu an yoğun olarak onlarla ilgileniyor. Kültürel ve sosyal faaliyetlerde yer almaya çalışırız. Birlikte pazar alışverişi yapmaktan hoşlanıyoruz.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Uşakspor.

Çok politiksiniz... Gerçekten iyi bir Uşaksporlu musunuz?

Maçları izlemeye çalışıyorum. Şu an iyi gitmiyor gibi ama ben ikinci yarıda toparlanacağımıza ve iddialı olacağımıza inanıyorum.

Yeni stat ne oldu?

Önümüzdeki yıl ihalenin yapılmasını bekliyoruz.