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    HaberlerEgeAktif spor koleksiyonu
    23.10.2019 - 00:28 |

    Aktif spor koleksiyonu

    Hizmete sunulan Hilltown AVM’de kapılarını açan Mine Narbay, Tolga Narbay ve Toygar Narbay ortaklığındaki Black Spade, 17. mağazasının yeni konseptini kutladı.

    Aktif spor koleksiyonu

     Moda Editörü Erdal Güvenç’in öncülüğünde Rönesans Ajans mankenleri, markanın yeni aktif spor ürünlerini tanıttı. Narbay, “Ev tekstili ürünlerinde nefes alan kumaşlar her zaman olduğu gibi ön planda. Yeni mağazalar bu kreasyonlarla dolup taşacak” dedi. Güvenç ise, “Yediden yetmişe bu nefes alan kumaşlar sayesinde rahatlık ön planda ve aynı zamanda şıklık var” dedi.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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