Aktif spor koleksiyonu

Moda Editörü Erdal Güvenç’in öncülüğünde Rönesans Ajans mankenleri, markanın yeni aktif spor ürünlerini tanıttı. Narbay, “Ev tekstili ürünlerinde nefes alan kumaşlar her zaman olduğu gibi ön planda. Yeni mağazalar bu kreasyonlarla dolup taşacak” dedi. Güvenç ise, “Yediden yetmişe bu nefes alan kumaşlar sayesinde rahatlık ön planda ve aynı zamanda şıklık var” dedi.